Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin peş peş diplomatik görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise telefon görüşmesinde, Suriye’de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

ERDOĞAN, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu söyledi.

Erdoğan, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiğini, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

ERDOĞAN, MELONİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını belirtti.

ERDOĞAN, AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili sürecin planlandığını, Suriye'nin imarıyla ilgili çalışmaların dönüşleri hızlandıracağını belirtti.

ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Suriye’deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye’nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye’nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye’nin önceliği olduğunu ifade etti.

