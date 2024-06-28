Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt: "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci olup olmayacağına yönelik soru yöneltildi.



Erdoğan bu soruya “Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz.” yanıtını verdi.



“Suriye’nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye geçmişte yapılan ziyaretleri anımsatarak, “Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI



Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? Birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki, işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Yıkılan binalarda da sıkıntı; bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Kaçaktan dolayı da yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı söylemek isterim.



Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Eğer biz kentsel dönüşümle, zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ’yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.