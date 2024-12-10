Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye mesajı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattığını küresel barış ve istikrarın tesisine rehberlik ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Beyannamenin varlığı, dünyanın pek çok yerinde en temel hakların ağır şekilde ihlal edilmesine ve insanlık değerlerinin hiçe sayılmasına engel olamamaktadır." dedi.



"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DURDUK"



Mesajında "Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir. İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin’deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, devlet ve millet olarak sessiz kalmamayı insanlık görevi bildiklerini dile getirdi.



Erdoğan, "Gazze’de ve diğer Filistin topraklarında ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.



"SURİYE'DE FİLİZLENEN BARIL, İSTİKRAR VE HUZUR UMUTLARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Suriye'de olaylara ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ve 13 yıllık iç savaşın ardından komşumuz Suriye’de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.



Erdoğan, Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyelilerin ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına gereken her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.



"IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞIYLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan, temel hak ve özgürlüklere yönelik tehditlerin en başında yer alan kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelemiz de aynı kararlılıkla devam ediyor. Nefret suçlarına müsamaha gösterenler ve bu suçları meşrulaştırmaya çalışanların, insanlığın bir arada yaşama iradesine kast ettiklerini bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"İnsanlığın kazanılmış haklarının muhafaza edilmesi, bu hakları ihlal eden uygulamaların sonlandırılması tüm ülkelere düşen küresel bir yükümlülüktür. Kurallara dayalı uluslararası sistemi çifte standartlardan arındırmak suretiyle, daha kapsayıcı ve adil bir anlayışla gözden geçirmenin, bu küresel yükümlülüğün ifasının ilk adımını teşkil ettiğini bir kez daha vurguluyorum."

