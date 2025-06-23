Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki kilise saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Menfur terör saldırısını lanetliyorum." dedi.

Paylaşımında Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye’nin başkenti Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükûmetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye’nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükûmetinin yanındayız.

Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye’nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Suriye hükûmetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye saldırı düzenlendi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam'daki Mar Elias Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda 22 kişinin öldüğü, 63 kişi yaralandığını bildirdi.

BakanlıK, Şam'da gerçekleştirilen saldırının DAEŞ terör örgütüne bağlı intihar bombacısı tarafından yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, intihar bombacısının önce ateş açtığını ve ardından kendini havaya uçurduğunu bildirdi.