Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Tahıl koridorundan sevkiyat başlayınca gıda krizinin etkileri de hafifleyecek" açıklamasında bulundu.

Haberler 25.07.2022 - 21:30 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 21:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda varılan anlaşmaya dair,  "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.

TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıdan satır başları şöyle; 

"Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

Tahıl koridorundan sevkiyat başlayınca gıda krizinin etkileri de hafifleyecek.

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