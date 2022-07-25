Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tahıl koridoru' açıklaması

Haberler 25.07.2022 - 21:30 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 21:49
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda varılan anlaşmaya dair, "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.
TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıdan satır başları şöyle;
"Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.
Tahıl koridorundan sevkiyat başlayınca gıda krizinin etkileri de hafifleyecek.
ODESSA LİMANI SALDIRISI
Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler."
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...