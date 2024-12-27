Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
Mühimmat fabrikasının patlama anı kamerada: Gökyüzüne alevler yükseldi

Mühimmat fabrikasının patlama anı kamerada: Gökyüzüne alevler yükseldi

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Cumhurbaşkanı , Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden aileleri ziyaret etti.

Erdoğan, patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğünü ifade edeb Erdoğan, "Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

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