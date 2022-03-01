Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. İki ayrı görüşmede de Rusya'nın Ukrayna saldırıları ele alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 17:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
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Cumhurbaşkanı , Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Rutte görüşmesinde, 'nın 'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve -Hollanda ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında acil ateşkes tesis edilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile yaptığı telefon görüşmesinde de, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını ele aldı.

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