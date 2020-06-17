Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir paylaşım yaptı.



Mesajında terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz kardeşimizi şehadetinin 3. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yâd ediyorum."