Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halk hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri yılalrca milletin içine nifak sokmaya çalıştı. Nicelerinin hayatı karardı. Ben depremin olduğu gece Van'a geldim. Arkasında terör örgütü olanlar neredeydi? mahallerleri birbirinden ayırmak için çukurlar, tüneller açtılar. İnsanlarımızın mahremine girdiler. Bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak masum insanlarımızın kanlarını dökecekler.

Sınır ötesinde bunları takip edip hareket edemez hale getirmezsek baharımızı kışa çevirecekler. Neden Cudi'ye, Tendürek'e Kandil'e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. 13-14-15 yaşlarındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Van'da da anaları ağlatan, çocukları öksüz bırakan bunlar oldu. Hala aynı alçaklıkları yapmanın peşindeler.

Kürt kardeşlerimizin geri kalmışlık, hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meselemizi hal yoluna koyduk. Eksiklikler yok mu? Elbette var. Bunları da önümüzdeki dönemde halledeceğiz. Ülkemiz demokrasisini baskı, yasak ve zulümlerden kurtardık. Bugün kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa doğru değil. Hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa ben buradayım.

Yalanlar, iftiralar karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın. Siz gözünüzün gördüğüne bakın. Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecek. Türkiye'yi devletin vatandaşları thdit olarak gördüğü bir ülke haline getiremeyecek. Ekonomide gelinen seviyenin altına getiremeyecek. Türkiye'yi herkesin birbirine şüphe ile baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecek. Türkiye sadece birliği konuşacak. Kardeşliği konuşacak. Biz birbirimizi bundan sonra Türk, Kürt, Alevi, Sünni olduğumuz için değil. Birbirimizi sadece ve sadece Allah için seveceğiz.

"SİZLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Biz yıkmaya değil inşa etmeye talibiz. Biz inşa ve ihya için varız. Aramızdaki fark bu. 17 yıldır ülkemizi eser ve hizmetlerle nasıl donatmışsak bundan sonra da aynı şekilde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için sizlerden destek bekliyoruz. Ülkemizi şaha kaldırmak için sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. 31 Mart gecesini çok yakından takip edeceğim.

"BAY KEMAL SABAH YALAN AKŞAM YALAN"

Birileri laf ola beri gele konuşur. Ben sadece konuşmayacağım. Bu Bay Kemal akşam yalan sabah yalan. Bizim Van'a 17 yılda yaptıklarımızın tutarı, resmi rakam veriyorum, 27 katrilyon. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, tarım, sanayi, ulaşımda yaptığımız yatırımlar. ABD'nin başaramadığı sağlık reformunu biz 15 yıldır uyguluyoruz ve geliştiriyoruz. Ben İstanbul'u CHP'den devraldığımda suyu yoktu.

KÜÇÜKBAŞTA TEŞVİK ARTIYOR

Küçük baş hayvan yetiştiricilerimize bir müjde vermek istiyorum. Yeni bir destek programını hayata geçiriyoruz. Küçükbaş damızlıkları için hayvan başına 25 lira destek yapılıyordu. Önümüzdeki yıldan itibaren sürüye katılan her bir dişi kuzu ve oğlak için 100 lira destekleme ödemesi yapacağız. Küçükbaş hayvan varlığımızı 46 milyon üzerine çıkardık. Bu projeyule 84 milyona yükseltme hedefindeyiz."