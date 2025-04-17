Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla Isparta'da komando mezuniyet törenine katıldı.

"Terörsüz Türkiye"ye ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "

Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik." dedi.

Erdoğan, "Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Tüm şehitlerimizi bugün bir kez daha yad ediyorum.



18 haftalık zorlu eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren 2 bin 94 komanda uzman erbaşımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Verdikleri güçlü, modern ve nitelikli eğitimle komanda uzman erbaşlarımızı yalnızca en çetin koşullarına değil, hayatın zorluklarına da hazırlayan tüm komutanlarımıza teşekkür ediyorum.

Vazifenizi icra ederken şu hususu asla unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti, öyle hüdayinabit bir devlet değildir. Kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir millet değildir.

Geçmişi böylesi şanlı, böylesi şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Türkiye cumhuriyet barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır istikrarsızlıklarla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizlerin ortaya çıkmasını asla arzu etmiyoruz.

Gazze'de katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ULAŞACAĞIZ"



Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye'deki varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik.



Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz.

Terör belasından tamamen kurtulup yepyeni sayfa açılacak.



Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

SİLVAN TÜNELİ KAZI BAŞLANGIÇ TÖRENİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene canlı bağlantıyla katıldı, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, "Gerekli tedbirleri almazsak sıkıntı yaşarız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.



Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 50 milyar metreküp su depoladık.

GAP projesi Türkiye'nin dev yatırımlarından biri.