Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreçte yeni kavşaktayız

"ÖZGÜVENLE SÜRECİ SONLANDIRACAĞIZ"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu hatırlatan Erdoğan, “Meclis'teki komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. İlgili tüm taraflar dinlenmeli. Özgüvenle süreci sonlandıracağız.” diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hedefimize ulaşacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye, ardından da Terörsüz Bölge hedefimize ulaşacağız.” dedi.

"23 YIL BOYUNCA 3 KASIM DEVRİMİNE BAĞLI KALDIK”

Her seçimde oylarını artırdıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “3 Kasım sonrası girdiğimiz her seçim dünyanın en temiz seçimleri olmuştur. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım devrimine sadakatle bağlı kaldık. 23 yıldır her seçimde kazanıyorsak işte bu 3 Kasım seçim sonuçlarına olan sadakatimizin bir neticesidir. Daha yapacak çok işimiz var. Biz 23 yılda bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Gelecekten asla umutsuz değiliz. Bu gençlik, bu nesil bizim yapamadıklarımızı da yapacak. 3 Kasım seçimlerden bir seçim değildir, okun yaydan fırladığı Türkiye'nin şaha kalktığı bir sürecin başlangıcıdır.” diye konuştu.

İBB'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik süren yolsuzluk soruşturmasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İBB'nin içini boşaltılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar." ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Cumhur İttifakı'nda birlik vurgusu da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığını uğratmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.