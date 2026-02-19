Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı. "Ebediyen kurtarmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl da ramazanın ilk iftarını Çankaya Köşkü'nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları satır başlarıyla şöyle:



"Sizlere en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim sizlere, şehit ailelerine sabrı cemil ihsan etsin. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi buradan tekraren vurgulamak istiyorum.



Bizim inancımıza göre nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı, milleti, inancı ve istikbali uğruna canını feda etmek; fedakârlığın ve kahramanlığın en ulvî mertebesidir.



Şehitlik makamı, Hakk’ın katında ne kadar yüce ise geride kalanların sabır ve metanetle dimdik durması da o derece kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu yüksek hassasiyeti her daim gözettiğine, vakarını ve asaletini muhafaza ettiğine bizler yakinen şahidiz.

Millet olarak sizlerin her zaman yanında olmaya, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin sınavlardan geçti. Haçlı seferlerine, Moğol saldırılarına, işgal girişimlerine maruz kaldı. Kasabalarımız, köylerimiz yakıldı yıkıldı. Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar, günde 5 kez gökyüzüne yükselen ezanı susturamadılar, gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı indiremediler, devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini ciddi ölçüde sınırladık.

Yerli savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Türkiye kendi güvenliği için sınırların ötesinde her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.

Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmasında kayda değer mesafe alındı. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız.

86 milyonun emanetini taşıdığımız bilinciyle titiz hareket ediyoruz.

Suriye'nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı. Tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu."

