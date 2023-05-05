Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erzurum'da miting düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de, Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı? Ezan var mı? Kitap var mı? Bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz.
"NEREDE TERÖRİST VARSA TEK TEK EZİYORUZ"
Önümüzde yeni bir dönem var, bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardık. Hastane, okul, yol sorunlarını çözdük. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen güçsüz Türkiye vardı. Onu da değiştirdik. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktı. Artık IMF ile ilişiğimiz yok. Biz bize yeteriz. Bizden önce terör örgütleriyle mücadelesinde başkalarına muhtaç ülke vardı. Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz. TCG Anadolu'yu İstanbul'da ağırladık. 150 bine yakın ziyaretçi oldu. Şimdi de İzmir'de kuyruklardan geçilmiyor. 60 yıllık hayalin ürünü olan TOGG'la varız diyoruz. Renklerden biri oltu. Boşuna koymadık. Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'daki petrol ile ülkemizin kaynaklarını milletin istifadesine sunuyoruz.
"GABAR PETROLÜ ERZURUM DUT PEKMEZİ KIVAMINDA"
Günlük 100 bin varil üretim tesislerine sahip Gabar petrolünü de milletimizle buluşturacağız. Petrolümüzün kalitesi soruluyor. ben de diyorum ki Erzurum dut pekmezi kıvamında. Kalitesi saflığıyla en üst standartta. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.
"HER GÜN KAVGA EDİYORLAR"
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına içimizden birilerini çıkardılar. Masanın altında olanı da eklediler. Kimdi o? HDP. Masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı ama üç günde yerine tıpış tıpış oturdu. CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. 250-300 kişi gelince güvenlik gerekçesi deyip mitingi iptal etmişler. İP gelmiş esnaf ziyareti yapmış. En son HDP Hınıs'ta 1500 kişiyle miting yapmış. Masanın etrafındakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar.
"KAZANAMAZ' DEDİKLERİNİ ADAY YAPTILAR"
Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Bay Bay Kemal, çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Koalisyonun tüm pis işlerini de İYİ Parti'ye vermişler. Cami ile kilise arasınad kalmış. Gitse gidemiyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Her gün sağa sola savrulup duruyor. Bay Bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. 1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, aday olma baskısı yaptıkları defolu bir şahsı ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Teröriste terörist diyemeyenler insanımızın canını, malını koruyabilir mi? 14 Mayıs'ta bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız? Bay Bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay Bay Kemal Kandil'le yürüyor, biz milletimizle yürüyoruz.
"21 YILDA 84 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"
Erzurum'a 21 yılda 84 milyar lira yatırım yaptık. İkinci devlet üniversitesini kurduk. 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 32 yataklı 107 adet sağlık tesisi yaptık. Biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 461 konut yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 620 kilometreye çıkardık. Hızlı tren projesini hayata geçireceğiz."
DERGİNİN KAPAĞINDA NE VAR?
The Economist dergisi 14 Mayıs'taki seçimleri "2023'ün en önemli seçimi" başlığıyla kapağına taşıdı. Derginin kullandığı tasarımda Türk bayrağının yanısıra "Demokrasiyi Kurtar", "Erdoğan Gitmeli" ve "Oy Ver" gibi ifadeler kullanıldı.
Derginin altbaşlığında ise "Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" sözlerine yer verildi.