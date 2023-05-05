Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erzurum'da miting düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"14 Mayıs günü sandıktan bir kez daha zaferle çıkacağız. Bu öyle bir zafer olacak ki, Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar Kürtler de, Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Kandil'dekinin bayrağı var mı? Ezan var mı? Kitap var mı? Bu kitapsızlara 14 Mayıs'ta gereken dersi birlikte vereceğiz.

"NEREDE TERÖRİST VARSA TEK TEK EZİYORUZ"

Önümüzde yeni bir dönem var, bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardık. Hastane, okul, yol sorunlarını çözdük. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen güçsüz Türkiye vardı. Onu da değiştirdik. Merkez Bankamızın rezervi 27,5 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktı. Artık IMF ile ilişiğimiz yok. Biz bize yeteriz. Bizden önce terör örgütleriyle mücadelesinde başkalarına muhtaç ülke vardı. Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz. TCG Anadolu'yu İstanbul'da ağırladık. 150 bine yakın ziyaretçi oldu. Şimdi de İzmir'de kuyruklardan geçilmiyor. 60 yıllık hayalin ürünü olan TOGG'la varız diyoruz. Renklerden biri oltu. Boşuna koymadık. Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'daki petrol ile ülkemizin kaynaklarını milletin istifadesine sunuyoruz.



"GABAR PETROLÜ ERZURUM DUT PEKMEZİ KIVAMINDA"

Günlük 100 bin varil üretim tesislerine sahip Gabar petrolünü de milletimizle buluşturacağız. Petrolümüzün kalitesi soruluyor. ben de diyorum ki Erzurum dut pekmezi kıvamında. Kalitesi saflığıyla en üst standartta. Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.