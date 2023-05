Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan The Economist'e tepki

"HER GÜN KAVGA EDİYORLAR"



Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına içimizden birilerini çıkardılar. Masanın altında olanı da eklediler. Kimdi o? HDP. Masadaki ortaklardan biri hışımla kalktı ama üç günde yerine tıpış tıpış oturdu. CHP geçen hafta Erzurum'a gelmiş. 250-300 kişi gelince güvenlik gerekçesi deyip mitingi iptal etmişler. İP gelmiş esnaf ziyareti yapmış. En son HDP Hınıs'ta 1500 kişiyle miting yapmış. Masanın etrafındakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar.



"KAZANAMAZ' DEDİKLERİNİ ADAY YAPTILAR"



Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden oldu mu? Bay Bay Kemal, çıkaracağız diyor. Başkanı olduğu belediyede iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo'nun avukatlığını kimseye bırakmıyor. Koalisyonun tüm pis işlerini de İYİ Parti'ye vermişler. Cami ile kilise arasınad kalmış. Gitse gidemiyor, konuşsa yüreği yetmiyor. Her gün sağa sola savrulup duruyor. Bay Bay Kemal'i millete umut diye pazarlıyorlar. 1-2 ay öncesine kadar 'kazanamaz' dedikleri, aday olma baskısı yaptıkları defolu bir şahsı ülkenin başına musallat etmeye çalışıyorlar. Bir de ülkenin meselelerini çözmekten bahsediyorlar. Teröriste terörist diyemeyenler insanımızın canını, malını koruyabilir mi? 14 Mayıs'ta bu kumar masasını tasfiye etmeye var mıyız? Bay Bay Kemal ve ortakları kimlerle kol kola girerse girsin biz yolumuza sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bay Bay Kemal Kandil'le yürüyor, biz milletimizle yürüyoruz.



"21 YILDA 84 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"



Erzurum'a 21 yılda 84 milyar lira yatırım yaptık. İkinci devlet üniversitesini kurduk. 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta 2 bin 32 yataklı 107 adet sağlık tesisi yaptık. Biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 461 konut yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 620 kilometreye çıkardık. Hızlı tren projesini hayata geçireceğiz."



DERGİNİN KAPAĞINDA NE VAR?



The Economist dergisi 14 Mayıs'taki seçimleri "2023'ün en önemli seçimi" başlığıyla kapağına taşıdı. Derginin kullandığı tasarımda Türk bayrağının yanısıra "Demokrasiyi Kurtar", "Erdoğan Gitmeli" ve "Oy Ver" gibi ifadeler kullanıldı.



Derginin altbaşlığında ise "Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" sözlerine yer verildi.