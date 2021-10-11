Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplumsal bağışıklık açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan devam ediyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her konudaki gayretlerini sürdürüyor. Yüz yüze eğitimde 5. haftayı geride bıraktık. Sürecin başarısı için gayret göstermemiz gerekiyor.

Aşılama ile toplumsal bağışıklığı ne kadar sağlarsak kışın o kadar rahat ederiz. Aksi halde havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız.

Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık.

''EĞİTİMDE ÖZ-ÜVEY AYRIMI YAPAN POLİTİKALARIN İZLERİ SİLİNDİ''

Eğitimde bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI



3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bu sözü ben verdim' falan diyor... Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu.''