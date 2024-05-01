Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’nin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

, TRT’nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan mesajında "TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bilgi ve birikimini, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla 60 yıldır vatandaşlarımıza sunan Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Çağdaş sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni olanakları yetkin bir biçimde kullanan güçlü ve etkili bir kurumsal yapıya sahip TRT, yayıncılık alanında ulaştığı seviye ile bizleri gururlandırmaktadır.

Kamu hizmeti yayıncılığının verdiği sorumluluğu da gözeten TRT, dinamik yapısı ve öncü yayıncılık deneyimiyle ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam etmektedir. Haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre kadar bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdüren TRT; ülkemizde sektör için bir okul niteliği taşımakta, bu alanda kıymetli televizyon ve radyocuların yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm bu başarılı çalışmalarını bundan sonra da sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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