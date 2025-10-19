Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Tufan Erhürman'a tebrik mesajı

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.



Erhürman, ilk açıklamalarında “Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Erhürman’ı tebrik etti.



Açıklamasında Erdoğan şunları kaydetti:



"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Kurtulmuş da Tufan Erhürman için tebrik mesajı paylaştı. Kurtulmuş paylaşımında, "Tebrik ediyor, seçimin KKTC, ülkemiz ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



CEVDET YILMAZ: HER DAİM KKTC'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimler KKTC'nin devlet ve seçmen olarak olgunluğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Anavatan ve garantör ülke olarak her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BAHÇELİ: KKTC PARLAMENTOSU TOPLANMALI

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi.

Seçimin çok az katılımla yapıldığını belirten Bahçeli, "Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını dilerken, "Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, seçimleirn hayırlı olmasını dilerken, Tufan Erhürman’ı tebrik etti.



Duran sosyal medyadan, "Seçimlerin huzur, güven ve demokratik olgunluk içinde geçmesi, Kıbrıs Türk demokrasisinin güçlü bir göstergesidir.



Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada’ya hayırlı olmasını diliyoruz.

Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada’nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.