Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 30'uncu yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı
Turgut Özal mezarı başında anıldı

Turgut Özal mezarı başında anıldı

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Cumhurbaşkanı , 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının yıl dönümüne ilişkin bir anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum."

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