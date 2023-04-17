Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal'ı anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının yıl dönümüne ilişkin bir anma mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



“Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum."



Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0Z7ArjOrqH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2023 NTV’yi sosyal medyadan takip edin