Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı: Türkçemiz ortak hafızamızın taşıyıcısıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkçemiz, milletimiz için sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün, medeniyet birikimimizin ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır." dedi.

Türkçenin binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMAK ORTAK GÖREV VE SORUMLULUK"

Türkçeyi koruyup, zenginleştirmenin herkesin ortak görevi ve sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kendi dilimize, kültürümüze ve medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, küresel dünyaya kendi sözümüzle, kendi kavramlarımızla ve kendi medeniyet perspektifimizle katkı sunmak büyük önem taşımaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." ifadelerini kullandı.