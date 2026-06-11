Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay’a 158. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay ’ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olan Türk Kızılay, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir.” ifadelerinin yer aldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

“TÜRK KIZILAY, İNSANLIĞIN UMUDU OLMAKTADIR”

“Zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay; savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır.” denilen Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle devam etti:

“Bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay’ın barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletimizin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum.”