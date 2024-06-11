Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medyadan yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;



Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılay’ın 156’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.



Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay’ın tüm gönüllülerin fedakârlıklarını takdir ediyoruz.



Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.



Bu anlamlı günde, dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay’ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbî duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.



