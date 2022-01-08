Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Tabipleri Birliği'ne TURKOVAC tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz.



Bunların bir de Tabipler Birliği var. Bunlar ne kadar yalancı ya? Erciyes Üniversitesi TURKOVAC aşısını üretiyor adamlar böyle bir şey yok diyor. Siz ne sahtekarsınız yalancısınız. Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok. Yapana da taş koydunuz.

20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz tedbir paketiyle bu oyunu bozduk. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız. Kısa bir süre içinde tüm bu karmaşayı bir düzene sokmuş olacağız.''