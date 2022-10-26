Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı 28 Ekim'deki program öncesi sosyal medya hesabından “Türkiye Yüzyılı” paylaşımında bulundu.



Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak. 🇹🇷 pic.twitter.com/rFAURFd8Lm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2022