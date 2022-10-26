Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" paylaşımında bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" paylaşımı

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Cumhurbaşkanı , AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı 28 Ekim'deki program öncesi sosyal medya hesabından “ Yüzyılı” paylaşımında bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizin ve medeniyetimizin kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" ifadelerini kullandı.

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