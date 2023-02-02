Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar-Şuhut yolu açılış törenine Beştepe'den canlı bağlantıyla katıldı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''SEYAHAT 27 DAKİKA YERİNE 12 DAKİKA SÜRECEK''



''Bundan sonra şehir merkezi ile Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek.

''VAKİTTEN 58,5 MİLYON LİRA, AKARYAKITTAN 18 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK''



Yine bu projeyle vakitten 58,5 milyon lira, akaryakıttan 18 milyon lira tasarruf sağlayacak, egzoz salınımını yıllık 2 bin 200 ton azaltacağız.

''BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 30 BİN KİLOMETREYE ÇIKARMA HEDEFİMİZE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORUZ''

Açılışını yaptığımız her yolla 2023 yılında ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır.



''TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİYASİ DEĞİL MİLLİ BİR VİZYON OLARAK GÖRÜYORUZ''

Cumhuriyet tarihinin en adil siyasi ekonomik sosyal altyapısını kurduk. Ülkemize 20 yıldır kazandırdığımız her yatırımı başarıyı Türkiye Yüzyılı'nın girizgahı olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu atılımı tıpkı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli bir vizyon olarak görüyoruz.''