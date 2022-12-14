Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmen gazı mesajı

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi Türkmenistan'da düzenleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi.



Üç lider, dar katılımlı toplantının ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmen gazının naklinin çalışmasına başlamalıyız" dedi.

Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Türkiye'ye elektrik nakli için çalışmaya hazır olduklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"KKTC'nin gözlemci olması beraberliğimizi perçinledi. En başından beri savaşın kazananı barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. İstanbul'da başlatılan müzakere süreci en muteber çerçeveyi oluşturuyor.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Tahıl anlaşması ve esir takasıyla diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa gidilen yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyoruz.

Türkiye bugün savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir.

"VİZELERİN KALDIRILMASI TİCARET HACMİNİ ARTIRIR"

Karayolu geçiş ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi ve vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Savaş ve bölgesel istikrarsızlıklar, enerji arzı güvenliğini en üst sıralara yerleştirdi. enerji ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi anlaşıldı. Türkiye olarak biz bu adımları uzun süredir atmaktaydık.

Bugün dar kapsamlı aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adım attık. Gebele'de her yıl gençlerimizin belirli bir süre tatil yapması, eğitim alması. Yine Avaza'da eğitim öğretim almaları Gebele ve Avaza'yı tanımaları gençlerimizin ufku din, kültür, tarih itibarıyla çok daha farklı bir zemine oturacaktır."