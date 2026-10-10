Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Kuruluna mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi Almanya'da bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

UID mensuplarını ve genel kurul katılımcılarını selamlayan Erdoğan, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar edilen vatandaşlara da selamlarını iletti.

Genel kurulun hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, genel kurulda tecelli edecek iradenin, UID mensuplarının yanı sıra Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, UID çatısı altında yurt dışındaki vatandaşların huzur ve esenliği için fedakarca çalışanlara ve gurbeti ikinci vatan eyleyen Türk vatandaşları için yüksek bir şuurla çalışan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.



UID'nin yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki Türk milletinin varlığı için çok hayati bir sorumluluk üstlendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"UID ailesi, kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için, demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliğini tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı, gerekse Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza -affedersiniz- 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklere ve kardeşlerine Allah'tan rahmet niyaz ederek, 9. Olağan Genel Kurul'un başarılı geçmesini diledi.