Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma aşı tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen ''Covid-19 ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı'' başlıklı çevrim içi etkinliğe video mesaj gönderdi.

''ADALETSİZLİK AŞI MESELESİ İLE ÇOK VAHİM BİR HAL ALMIŞTIR''



Erdoğan, salgınla beraber daha da belirginleşen adaletsizliğin aşı meselesi ile çok daha vahim bir hal aldığını belirterek, "Dünya genelinde halen 100'e yakın ülkenin aşıya henüz ulaşamadığını görüyoruz. Bir tarafta nüfusunun neredeyse tamamına yakınını aşılamış ülkeler varken diğer tarafta milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insanlık ve insani değerler adına endişe verici bir durumdur. Oysa aşıya adil erişim güvence altına alınmadan salgının sona ermeyeceği ve ekonomik toparlanmanın gerçekleşmeyeceği ortadadır. Kendi vatandaşlarını aşılayacak miktarda doza ulaşan ülkelerin fazla aşılarını ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarımız tamamlandığında aşımızı en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanıma sunmayı öngörüyoruz. Ekonomik toparlanmanın korumacı refleksler yerine işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir anlayışla yürütülmesi de önemlidir" diye konuştu.



''2'NCİ KEZ UZATILMASINDA FAYDA GÖRÜYORUZ''



Erdoğan, G-20'de de gündeme gelen özel çekme hakları tahsisatı konusundaki adımların bir an önce sonuçlanması gerektiğini düşündüğünü belirterek, şöyle konuştu:



"Öte yandan uluslararası para fonunun 16'ncı genel kota gözden geçirmesi çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerin haklı beklentilerinin karşılanmasını ümit ediyorum. Likidite imkanlarının güçlendirilmesiyle birlikte özellikle düşük gelirli ülkelerin borç yüklerinin hafifletilmesine önem atfediyoruz. G-20 Borç Erteleme Girişimi salgının etkilerini en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz önemli bir adımdır. Borç erteleme girişiminin 2021 yılının tamamını kapsayacak şekilde 2'nci kez uzatılmasında fayda görüyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliği içerisinde ortak hareket etmenin önemini tekrar vurguluyorum."

VİDEO: TEK MAVİ İL ŞIRNAK'IN BAŞARISININ SIRRI