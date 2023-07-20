Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma KKTC çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının açılış töreninde konuştu.

''KKTC'NİN BÖLGEDE BİR MARKA HALİNE GETİRİLMESİNE KATKIDA BULUNACAKTIR''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelmiştir. Daha modern ve kapasiteli terminal binası daha fazla yatırım istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası’nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser KKTC'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır.

''ULUSLARARASI TOPLUMU SİYASİ KISITLAMALARI KALDIRMAYA DAVET EDİYORUM''

Uluslararası toplumu, (KKTC'ye yönelik) hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana, birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum."