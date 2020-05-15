Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van'daki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Van'daki terör saldırısına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.



Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

