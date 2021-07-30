Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a ilk olarak Akdeniz ve Ege'deki orman yangınları soruldu. Yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "Burada acaba herhangi bir suikast bu tür şeyler var mı yok mu bunların üzerine gidiliyor. İçişleri Bakanlığımızın, istihbaratın ciddi çalışmaları var" dedi.

Erdoğan, "Net ne olabilir çalışmalardan sonra açıklamak durumundayız. Boş verip de geçiştirilecek bir şey değil" diye konuştu.

Muhalefetin yangınlarla ilgili tavrını da eleştiren Erdoğan, "Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, ülke ve millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gereklidir. Burada bile siyaset spekülasyonlar maalesef siyasi partilerin yaklaşım tarzları üzüntü verici. Bizim bir tarafta ciğerimiz yanıyor" şeklinde konuştu.

THK'DA KULLANILABİLECEK UÇAK YOK"

Cumhurbaşkanı olarak ilgili bakanları hemen bölgeye gönderdiğini dile getiren Erdoğan, Türk Hava Kurumu (THK) uçakları üzerinden tartışmalar için şunları söyledi:

"Bütün imkanlarımızı seferber etmek suretiyle, dünyada sayılı itfaiye örgütlerine biz sahibiz. THK'nın uçakları varmış falan. Bunu neye göre söyleyebiliyorsunuz. THK'nın elinde kullanılabilecek uçak yok. Biz 45 helikopterle çalışıyoruz. Bunların yanında bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıkmış durumda. Rusya ve Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan'dan da bir uçak kullanılacak."



"İHA'LARLA TAKİP EDİYORUZ"

Yangın bölgelerinin ve söndürme çalışmalarının İHA'larla sürekli takip edildiğini kaydeden Erdoğan, "1080 araröz bölgede çalışıyor. 6440 orman muhafaza memuru çalışıyor. 28-30 Temmuz bu yangının süreci. 71 orman yangını çıkmış vaziyette. 57 kontrol altına alındı. 14 yangının kontrol altına alınma çalışması devam ediyor" bilgisini verdi.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, önceki hafta Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketini hatırlattı, "Nasıl kimseyi mağdur etmeyeceğimizi söyleyip adımlarımızı attıysak burada da evi yanan hayvanları telif olanları hasar tespit çalışmaları yapılmak suretiyle hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

"BAYRAM TERSİNE ÇEVİRDİ"

Erdoğan'ın corona virüs salgınına ilişkin değerlendirmeleri de oldu. Salgınla mücadele sürecinde çeşitli önlemler alındığını söyleyen Erdoğan, "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi" diye konuştu.

"Bunu lehimize çevirmeliyiz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bütün tedbirlerimizi alıyoruz, normalleşmeyi hızlandırmanın mücadelesinde olacağız. İlk kabine toplantısında konuşacağız" değerlendirmesini yaptı.