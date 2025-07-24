Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın şehitleri için başsağlığı mesajı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü şehit düştü. Kahraman şehitler bugün düzenlenen törenlerle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerden bazıları toprağa verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınında şehit olan işçiler Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel ile AKUT gönüllüleri Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.