Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yargı reformu açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yargı reformu paketinin dördüncüsünü yakında Meclis'e sunacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak uzlaşıp kamuoyuna sunacağız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir. Salgın döneminde projelerimize ara vermedil, milletimizin hizmetine verdik.

Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken, biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır.

YARGI REFORMU PAKETİ

Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak uzlaşıp kamuoyuna sunacağız.

Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Yeni Türkiye'nin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler.

Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.

''İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİ''

Filistin bizi bekliyor, Filistin yavruların ağlamaları ile bizi bekliyor. İsrail'in ne olduğunu tüm dünyaya anlatacağız. Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım. Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor.