Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaşamını yitiren Arapça öğretmenine veda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman için düzenlene cenaze törenine katıldı. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki Arapça öğretmeni Ahmet Kahraman'ın cenaze törenine katıldı.
Kahraman için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Kahraman'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumun ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Kahraman'ın tabutuna omuz verdi.
Cenazeye, Kahraman'ın yakınları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.
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