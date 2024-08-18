Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer vefat etti

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer vefat etti

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir rahatsızlığı bulunan Tuncer, bugün evinde vefat etti. Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında " Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum." dedi.

Erdoğan, "Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YAVUZ SELİM TUNCER KİMDİR?

Esenler kurucu ilçe başkanı olan Tuncer 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatya Pötürgeli olan Tuncer, iktisat lisansı ve siyaset bilimi yüksek lisansı eğitimi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Kiptaş Genel Müdür Müşavirliği görevlerinde bulunan Tuncer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Ümraniye ve İBB Meclis üyesi olarak seçildi.

Aynı yıl Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Tuncer, vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Şenay Tuncer'le evli olan Tuncer'in 3 çocuğu var.

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