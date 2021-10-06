Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Geçtiğimiz yasama döneminde gerçekten çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, cumhuriyetimizi kurmuştur.

YENİ ANAYASA MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu en üst noktaya çıkardık. Bu Meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır. Şayet diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuıoyuna açıklamaları gerekiyor.

''HANGİ ZORLUKLARLA GELİNDİĞİNİ UNUTAMAYIZ''

Yoklukların yoksullukların Türkiye'sinden bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline hangi zorluklarla gelindiğini kesinlikle unutamayız.''