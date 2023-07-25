Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni''nde konuştu.

Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık.'' dedi.



Bir kez daha yeni anayasa çağrısı yapan Erdoğan, ''Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu törenle sayı 23 bin 923'e çıkacak. Milletimizin gözünde adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için hep beraber çaba harcadık.

''YARGI SÜREÇLERİNİ HEM BASİTLEŞTİRDİK HEM HIZLANDIRDIK''



Adalet hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için mücadele verdik. Yargı süreçlerini hem basitleştirdik hem hızlandırdık. Askeri yargıyı kaldırarak askeri suçların sivil mahkemelerde görüşülmesini yine biz sağladık. Hakim ve savcılarımızın özlük haklarında iyileştirmeler yaptık.



HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI



Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız.

''TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DARBE ÜRÜNÜ ANAYASA''



Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel darbe ürünü mevcut anayasadır. 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.