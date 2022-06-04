Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştiriyor.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampa katılmak üzere ilçeye geldi.



Kampın açılış konuşmasını yapan Erdoğan, Suriye'ye yeni harekat hazırlığına değindi.



"Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ve Nisan'da başlayan Pençe-Kilit operasyonuyla güney sınırımızda oluşturulan terör koridorunu darmadağın ettik" diyen Erdoğan, "Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksikliklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız. Güvenlik endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" ifadelerini kullandı.



"ADAY MISIN DEĞİL MİSİN?"



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da 10 sorusuna verdiği yanıtlar üzerinden de eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "aday olacak mısın" sorusuna seçim tarihini sorarak yanıt verdiğini söyleyen Erdoğan, "Seçim tarihi belli. CHP Genel Başkanı hala bize seçim tarihini soruyor. Aday mısın değil misin? Sen önce bunu açıkla" diye yüklendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Türkiye'nin salgın sürecinde sergilediği dirayetli duruş ülkemize kazandırdığımız eserlerin önemini gösterdi. Ülkemizin son 20 yıldaki kazanımları hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

"İktidara gelirken ülkemizi dört temel unsur üstünde yükselteceğiz" dedik. Bunları eğitim, sağlık, adalet ve emniyet.

Eğitim bütçemizi yılda 10,3 milyar liradan 274,3 milyar liraya çıkardık. Artık ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kitapları da öğrencilerimize ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.

İktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı bugün 208'e çıktı.

Hastanelerde randevu gecikmeleriyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Süratle çözüm için adımlar atmaya başladık.



19 şehir hastanemizi açtık. 14 şehir hastanemizin inşaatı sürüyor, ikisi de ihale sürecinde.

Son 20 yılda 522 milyar liranın üzerinde sosyal yardım yaptık. Kamuda 192 bin engelli kardeşimizi istihdam ettik. İstihdamda 2022 yılında 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 24 milyonu buldu. Toplam istihdam 30 milyonu geçti.

Adaltte 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını bugün itibarıyla 22 bin 709'a yükselttik. Düzensiz göçle mücadele için 16 bin kapasiteli 26 geri gönderme merkezi kurduk. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 binden fazla Suriyeli döndü.

Son 20 yılda köprüler, tüneller ve otoyollarla ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Tarımda son 20 yılda çiftçilere 183 milyar liralık destek verdik.

Hazine ve maliye politikamız sayesinde milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık 1 trilyon dolar sınırına getirdik.

Gezi olaylarıyla başlayan ihanetlerin ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1,5 trilyon doları bulan milli gelirle çok farklı bir yerde olacaktık.

PKK ile mücadelemizin de, CHP ile sert mücadelemizin de sebebi milletimize olan sorumluluğumuzdur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyoruz. Asıl mücadeleyi projenin gerçek sahipleriyle yapıyoruz.

Bu milletin son ferdi de şehit olmadan aziz vatanın tek karış toprağını bile kirletemeyeceksiniz. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kağıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir.

Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar liradan aldık, 2 trilyon lira seviyesine çıkardık. Ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımızı 225 milyar dolara ulaştırdık, hedefimiz yıl sonuna kadar 250 milyar dolar.

Savunma Sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den aldık yüzde 80'e çıkardık. Batı savunma sanayiinde bize istediğimizi vermezken biz Batı'ya ihraç etmeye başladık.

Birileri diyor ki 'Amerika'da bir ofis açsanız'. Türkiye sürekli kapısına gelinen 'bize de yok mu' denilen ülke haline geldi. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ülkemizin dışa bağımlılığını yavaş yavaş azaltıyoruz.

Milli Uzay Programımızı oluşturduk. 2023'te bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi sürecini başlattık.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'un Fethi coşkusunu Atatürk Havalimanı'nda milletimizle birlikte yaşadık. 560 bin kişinin katılımıyla fetih şenliğini gerçekleştirdik.

Siyasetin cilvesi diyebileceğimiz bazı konularla da uğraşmak zorundayız. Bizim eser siyasetinde yarışamayanlar işi yalan ve iftiraya döküyor.

Kendisini uzunca bir süre yok saydığımızda, yalanın iftaranın dozunu sürekli yükseltiyor. Biz de ara sıra bu zatı paçasından aşağı çekmek zorundayız. Seçim tarihi belli, CHP Genel Başkanı yine seçim tarihi istiyor.

MB'nin 128 milyar dolarlık meselesini de en doğru en açık şekilde kamuoyuyla paylaştık. Aynı nakaratı sanki altında başka bir şey varmış gibi irdelemesi onu sorunudur.

Bu ülkeyi organize suç örgütlerinden kurtarmış bir hükümete karşı mafya bozuntularından medet umacak kadar alçaldılar. Ben SADAT’ın kurucusu denilen tuğgeneral ile Külliye'de görüşmem var ama evlerinde bir görüşme yapmadım. Böyle bir görüşme yok.

Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. 6 lı masada bunu bu kadar uzatmasın artık. 6lı masanın altında olanlar varsa onlarda meydana çıksın.

Gezi olayları azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Ekonomik bağımsızlığımızı hedef alan mandacı eylemdir.

Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde o çınar ağaçlarının kesilmesiyle çok farklı bir katliam yapılmasını gözleri görmüyor mu? Çevreciler nerede?

Sizin böyle bir maneviyat bu ülkenin dini değerlerine saygı, böyle bir anlayışınız yok. İstismarı çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra o da tutmayacak. AKM'ye gezi olaylarında malum teröristlerin pankartlarını siz astınız. CHP Genel Başkanı da o alana geldi.

MİLLETVEKİLLERİNE PANKART TEPKİSİ

Geçenlerde 3 tane sözde milletvekili köprüye pankart asmaya yeltendi, polise de zulmettiler. Köprüye izinsiz pankart asmaya çalışandan milletvekili olmaz.

Bu ülkenin güvenliği için çalışan polisi tekmeleyemezsin. Bu pankartı sana astırmayan polisimize şiddet uygulayandan milletvekili olmaz. Parlamentodan silinip atılmalarının adımlarının atılması lazım.

Türkiye'ye aleni bir saldırı olan gezi kalkışmasının üzerini süslü cümleler örtemez..

Çukur eylemleri ile gezi olayları arasında fark yoktur. Gezi olayları demokrasimizi hedef alan bir vesayet girişimidir.

Vandala vandal haine hain çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Siz gidin önce aynaya bir bakın.

Bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyanlardan alacak ahlak dersimiz yok. Bizim şehit bacısına terbiyesizce küfür sayan karaktersizlerden alacak dersimiz yoktur.



Gücünü milletinden değil, ülkesine yönelen namlulardan alanlara meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Daha gerçekte kim olduklarını, cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlere, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz itibar etmez. Ahlaklı, sorumlu, siyaset yapmak konusunda bunların hiçbiri AK Parti'nin eline su dökemez.