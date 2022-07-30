Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı

Haberler - Anadolu Ajansı 30.07.2022 - 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni hicri yıl mesajı yayımladı.
Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında Kabe'nin fotoğrafına da yer verdi.
Milletimizin ve İslam âleminin hicri 1444’üncü yılını en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2022
Yeni hicri yılımız mübarek olsun. pic.twitter.com/yKazBNlem0