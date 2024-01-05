Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: İstanbul’u yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 6 bin 992 yeni polis için düzenlenen törende konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında, 31 Mart’taki seçime ilişkin mesajlar verdi.



“Değerlerimize savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakmakta kararlıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bu oyunu bozarken, en büyük desteği İstanbul’dan; İstanbul’da da sizlerden bekliyoruz. İstanbul’u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden, Türkiye’nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız.” dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMLE BİRLİKTE KARARLI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"



“İstanbullunun vereceği emaneti inşallah, merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul’daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Bugünkü atama ve araç takviyesi ile İstanbul Emniyeti, Avrupa ülkelerinin ordularından daha büyük insan gücüne ulaştı. Bugünkü atamalarla, İstanbul’da görevli emniyet mensubu sayısı 56 bin 607’ye yükseliyor.

Çok büyük zaferleri de çok büyük acıları da bu topraklarda yaşadık. Cumhuriyetimiz döneminde de bu imtihan devam etti. Tek parti faşizminin yol açtığı sancılardan, son 40 yılımıza damgasını vuran PKK teröründen, FETÖ belasına kadar nice sınamalara maruz kaldık. Bu sınamaların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

"MİLLETİMİZ BU KİRLİ OYUNU YERLE YEKSAN EDECEK"

Yabancı düşmanlığı ve milletimizin mukaddes değerleri üzerinden, önceki oyunların sergilenmeye çalışıldığını görüyoruz. Şimdi de aynı oyunun bir tarafıyla yabancı düşamanlığı, diğer tarafıyla milletimizin mukaddes değerlerine saldırılar üzerinden yeniden sahnelenmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz daha önceki oyunları nasıl bozduysa, bu kirli oyunu da yerle yeksan edecektir.

"İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Ülkemizde geri kalmışlığı, altyapı ve hizmet eksikliğini nasıl ortadan kaldırdıysak, Allah’ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden adımları atacak ve İstanbullunun vereceği emaneti inşallah, merkezi yönetimle beraber yeniden ayağa kaldıracağız.



Terörü tehdit olmaktan nasıl çıkardıysak, şehir eşkıyalarının başını nasıl ezdiysek, vatan topraklarının güvenliğini nasıl sınırlarımızın ötesinden başlattıysak, küresel ve bölgesel güçlerin önümüzde çıkardığı engelleri nasıl aştıysak, önce 2023; şimdi Türkiye Yüzyılımızla, milletimizin vizyonunu nasıl derinleştirdiysek, değerlerimize savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakmakta kararlıyız.

Bu tezgahı; inancımıza ve kültürümüze aykırı olmanın yanında, milli çıkarlarımıza darbe vuracak şekilde yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere fırsat vermeyeceğiz. Biz bu oyunu bozarken, en büyük desteği İstanbul’dan; İstanbul’da da sizlerden bekliyoruz. İstanbul’u güvenli, huzurlu, üretken, cazip bir şehir haline getirmeden, Türkiye’nin istikbaliyle ilgili programlarımızı arzu ettiğimiz etkinlikte uygulayamayız.

İnşallah şehrin depreme dayanıksız tüm binalarının yeniden inşa edilmesi başta olmak üzere İstanbul’a hak ettiği hizmetleri vermeye devam edeceğiz. İstanbul’daki tüm kentsel dönüşüm hizmetlerimizi inşallah bundan sonra da merkezi yönetim ve İstanbul’daki yerel yönetimle birlikte kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.