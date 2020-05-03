Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projeleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabında inşaat çalışmaları devam eden Yeşilköy ve Sancaktepe hastane projelerine ilişkin paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:



"Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.



Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız."



Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor.



Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız. pic.twitter.com/XrxTR16rrD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2020