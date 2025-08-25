Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

2025 YKS yerleştirme sonuçları açıkladı.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından "Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Erdoğan, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum." dedi.

