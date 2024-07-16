Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Son dakika haberi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.