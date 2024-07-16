Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı
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Son dakika haberi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.

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