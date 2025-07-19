Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, sonuçların adaylar için hayırlı olmasını temenni etti.

"Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.