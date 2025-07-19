Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı
YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı

YKS şampiyonu Nizip'ten çıktı

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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı , sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, sonuçların adaylar için hayırlı olmasını temenni etti.

"Bugün açıklanan 2025 sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diyen Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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