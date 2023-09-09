Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gitti.

Zirve alanına gelen Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı. "Tek Dünya" ve "Tek Aile" temalı oturumlara katılan Erdoğan, G20 liderleriyle Ukrayna'daki gelişmeleri ve tahıl koridoru girişiminin yeniden canlandırılması konularını görüştü.

Erdoğan, zirve kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid El Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

HİNDİSTAN'DA REFORM ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin liderleri ile de bir araya geldi. Erdoğan mevcut küresel sistemin ve uluslararası kuruluşların dünyada barış, güvenlik ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eşlik etti. Erdoğan Yeni Delhi'deki temasları kapsamında, Dünya Bankası Başkanlığı'na getirilen Ajay Banga'yı da kabul etti.

