Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayında yoğun bir programı var. Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'ya gidecek. Erdoğan, Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasında ise NATO Liderler Zirvesi için ABD'de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı , temmuz ayında önce Kazakistan'a ardından Azerbaycan ve ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

'nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.

SÖZDE SEÇİM GİRİŞİMİ DE KONUŞULACAK

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi planlanıyor. O görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişiminin işlevinin artırılması, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum ve ikili ilişkiler olacak.

Erdoğan ve Putin'in Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.

KAZAKİSTAN'DAN SONRA AZERBAYCAN

Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek. 6 Temmuz'da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.

Zirvede hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıklar masada olacak.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli başlıklarından bir diğeri olacak.

NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayındaki en önemli ziyareti ise ABD'ye olacak.

Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasındaki NATO Liderler Zirvesi için Washington'a gidecek.

Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış sürecinin de konuluşması beklentiler arasında.

BARIŞ HAREKATI'NIN 50'NCİ YILI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacak.

Erdoğan askeri geçit törenini izleyecek ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Adadaki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenleniyor.

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