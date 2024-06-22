Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayında önce Kazakistan'a ardından Azerbaycan ve ABD'ye gidecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.



Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu teşkilatın toplantısında enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alınacak.



SÖZDE SEÇİM GİRİŞİMİ DE KONUŞULACAK



Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşmesi planlanıyor. O görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişiminin işlevinin artırılması, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatındaki son durum ve ikili ilişkiler olacak.



Erdoğan ve Putin'in Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK-YPG-PYD'nin sözde seçim girişimini de konuşması bekleniyor.



KAZAKİSTAN'DAN SONRA AZERBAYCAN



Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek. 6 Temmuz'da Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.



Zirvede hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması, Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması gibi başlıklar masada olacak.



Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci de önemli gündem başlıklarından bir diğeri olacak.

NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayındaki en önemli ziyareti ise ABD'ye olacak.



Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasındaki NATO Liderler Zirvesi için Washington'a gidecek.



Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve barış sürecinin de konuluşması beklentiler arasında.

BARIŞ HAREKATI'NIN 50'NCİ YILI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacak.



Erdoğan askeri geçit törenini izleyecek ve KKTC Meclisi’nde konuşma yapacak. Adadaki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklenleniyor.

