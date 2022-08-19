Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YSK'ya Kılıçdaroğlu çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bile yok’' sözleri de soruldu.

''YSK KONUYU YARGIYA TAŞIMALI''



"Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz?'' diyen Erdoğan şöyle konuştu:



''Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil. Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı.

''KILIÇDAROĞLU HAKİM, SAVCIYA SALDIRIYOR BEDEL ÖDEMELİ''

Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar.

Anayasayla teminat altındasınız. Anayasa'da bununla ilgili 'Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz' diyor. İnşallah 2023'te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."