Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü'deki Türk şehitliğini de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl töreninde konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülke olması asla tesadüf değildir, kemik kardeşliğin bir sonucudur.

Türkiye Azerbaycan'daki en büyük yatırımcılardan biridir. Azerbaycan'da Türkiye'de en kısa zamanda aynı duruma gelecektir."

Azerbaycan'ın sıkıntısı olan yukarı Karabağ, bizim için aynı derecede sıkıntı kaynağıdır.

Karabağ sorununun çözülmesi Ermenistan'la ilişkilerimizin çözülmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir.

Bundan sadece 25 yıl önce Hocalı'da yaşananların, Yukarı Karabağ'da katledilenlerin hesabını vermeyenlerin, katilleri kahraman ilan edenlerin bize verebilecekleri hiçbir tarih dersi yoktur.



Kardeşimizin topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutanların, 1 milyondan fazla kardeşimizi öz yurduna dönmekten alıkoyanların bizden sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşunadır, beyhudedir" dedi.