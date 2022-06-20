Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile İstanbul'da ortaklaşa düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında küresel ölçekte artan mülteci düşmanlığına dikkat çekti.



Türkiye'nin tarih boyunca milyonlarca sığınmacıyı kabul ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Kültürümüzün ve inancımız bize yüklediği bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz.

''BİRKAÇ YÜZ MÜLTECİYİ REKLAM MALZEMESİ OLARAK KULLANIYORLAR''

Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir.

Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor."

