Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zeynep Güneş'e yapılan saldırıyı lanetliyorum

Suudi Arabistan ile yaptığımız anlaşma stratejik bir öneme sahip. Bu anlaşmayla Türkiye'de güneş enerjisi santralleri kuracağız. 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

MİÇOKTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Dünyada ve bölgemiz bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ağırlayacağız. Temaslarımızın temel nedeni bölgesel barışa katkı sunmaktır. Tüm aktörlerle görüşüp önerilerimiz paylaşıyoruz.

"SURİYE KONUSUNDA TAVRIMIZ NET"

Suriye konusunda tavrımız net. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır da bizimle aynı fikirde. Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli olmuştur. Şiddetin daha büyük şiddeti besleyeceği unutulmamalıdır, süreç zehirlenmemelidir. Suriye'nin kaynakları tünel kazmaya harcanmamalı.

Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye nüfus arayışında değildir, başka ülkeleri dizayn etme arayışında hiç değildir. Tam aksine biz kardeşlik ve barış diyoruz.

Suriye'ye 2 TIR yardım gönderildi. Türkiye olarak bize ne görev düşüyorsa yerine getirdik.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

“Suriye'de biz can kurtarma peşindeyken ana muhalefet kışkırtıcı söylemlerle selden kütük kapma telaşına düşmüştür. Biz CHP'nin başındaki zattan bir proje üretmesini beklemiyoruz. Son kepazelikleriyle birlikte artık bundan da ümidimiz kalmadı. Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. Küfretmeden siyaset yapılmalı. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla değişmiyor. Biz eskisinden şikayet ediyorduk, yerine gelen daha kötü çıktı.