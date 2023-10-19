Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce hayatını kaybeden Aliya İzetbegoviç ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzetbegoviç'in fotoğrafına da yer verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...