Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bensiyon Pinto için taziye telefonu

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

Haberler 13.01.2022 - 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bensiyon Pinto için taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto’yu arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Hahambaşısı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh’e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
“Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto’nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto’nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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